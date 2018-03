Hispaania meedia: Madridi Real jõudis kokkuleppele Lewandowski palkamise osas, Neymar järgmisena sihikul

Barcelonas baseeruv ajaleht Mundo Deportivo annab teada, et Madridi Reali jalgpalliklubi on jõudnud kokkuleppele Müncheni Bayerni ründaja Robert Lewandowski palkamise osas.

Mundo Deportivo kirjutab, et põhimõtteline kokkulepe on olemas ja suvel vahetab 29-aastane poolakas klubi. Ajalehe teatel on Lewandowski agent Pini Zahivi jõudnud Reali esindajatega vastavasisulise kokkuleppeni. Realiga liitumine olevat Bayerni ründaja suur soov ja seetõttu ongi Zahivi antud tehingu nimel kõvasti pingutanud. Mundo Deportivo teatel sõlmitakse kahe aasta pikkune kontraht ja vaja on veel Bayerni allkirja, kes peab kogu tehingule oma loa andma.

Lisaks väidab ajaleht, et Lewandowski saabumisega on ühtlasi selge, et Real ei hakka enam jahtima Tottenhami inglasest ründestaari Harry Kane'i.

Kui Kane'i jahtimisest Real loobub, siis sama väljaande sõnul jätkab Real aga tööd selle nimel, et tuua meeskonda PSG täht Neymar. Kui 26-aastast brasiillast ei õnnestu tuleval suvel palgata, siis lükatakse see tehing Reali poolt 2019. aastasse.