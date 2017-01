Hispaania vutiliiga plaanib rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA kohtusse kaevata, lootes nii peatada MM-finaalturniiri laienemist 48 meeskonnani.

Sky Sportsi allika sõnul plaanib La Liga teha kõik endast oleneva, et FIFA täitevkomitees täna kinnitatud laienemisele kriips peale tõmmata.

FIFA president Gianni Infantino sai isegi eilsel parimate valimise galal La Liga presidendilt Javier Tebaselt hoiatuse, et kui MM-i praegust 32 koondisega formaati muudetakse, ootab neid ees kohtutee.

Hispaanlased kardavad, et suurema koondiste arvuga MM-i korral on nende klubid sunnitud veel rohkem mängijaid suveks vabaks laskma kui praegu. La Liga juhtidele teeb tuska, et plaani nendega enne selle vastuvõtmist ei arutatud.