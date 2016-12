Rahakate Hiina jalgpalliklubide jultumusel pole piire. Cristiano Ronaldo agent Jorge Mendes avaldas, et üks Hiina meeskond pakkus Madridi Realile tema kliendi eest 300 miljonit eurot, olles valmis portugallasele maksma nädalas 1,8 miljonit.

Tundub küll summa, millest on raske keelduda, kuid Ronaldol pole juba ammu rahamuresid olnud. Mehe tulevik on kindlustatud kuni surmani ning ta lükkas pakkumise kõhklemata tagasi.

"Hiinlased pakkusid Realile 300 miljonit eurot ja mängijale rohkem kui 100-miljonilist aastapalka. Aga raha ei määra kõike: Hispaania klubi on tema elu," ütles Mendes väljaandele Sky Sports Italia.

Shanghai SIGP maksis hljuti brasiillase Oscari eest Londoni Chelseale 70 miljonit eurot, nende linnarivaal Shanghai Shenhua tegi aga Carlos Tevezist 720 000-eurose nädalapalgaga maailma enimteeniva jalgpalluri.

"Hiina turg on uus turg. Nad võivad osta palju mängijaid, aga Ronaldo sinna ei lähe. Cristiano on maailma kõigi aegade parim mängija. On normaalne, et selliseid pakkumisi tehakse."