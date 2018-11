Häkkerite lekitatud dokumendid paljastavad: UEFA vaikis maha Sergio Ramose positiivse dopinguproovi

UEFA nimetab juhtunut "administratiivseks näpukaks", sest aine dexamethason on küll Maailma Antidopingu agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirjas, kuid seda tohib arstide ettekirjutusel kasutada.

Ramosel aine tarvitamiseks luba polnud, ent Madridi Reali doktori sõnul oli tegu inimliku eksitusega. Ettekirjutus oli lihtsalt jäänud kahe silma vahele.

UEFA-d selline selgitus rahuldas ja juhtum vaikiti maha.

Tänu Football Leaks dokumentidele on tulnud juhtum avalikuks. Saksamaa väljaanne Der Spiegel kirjutab, et järgnevatel päevadel on paljastustele tulemas lisa.