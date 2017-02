Veebisait Football Leaks avaldas jalgpallilegendi David Beckhami e-mailid, millest võib välja lugeda, et ta on oma heategevusfondi kasutanud ära rüütliseisuse välja teenimiseks.

Üks e-mail näitas ajalehe Daily Maili teatel ilmekalt, et Bechkam pole oma raha jagamises heategvusele sugugi nii helde, kui seni on püütud välja paista.

Beckhami PR-nõunik pakkus endisele jalgpallurile välja, et ta võiks annetada miljon dollarit UNICEF-i auhinnagalale ja tänuõhtusöögile Shanghais. Beckhami vastus sellele: "Ma ei taha sinna oma isiklikku raha panna. Selle miljoni fondi valamine on nagu mu isikliku raha mängu panek. Kui seda fondi poleks, oleks see raha mu enda oma. See f****** raha on minu."

Suurbritannia riiklike autasude komiteed on Beckham väidetavalt ühes 2013. aasta detsembrikuu kirjas nimetanud "v***ude karjaks". "Nad on üks kari v***e. Kes otsustab autasude üle?? See on ausalt öeldes häbiväärne. Kui ma oleks ameeriklane, oleksin ma midagi sellist juba 10 aastat tagasi saanud."

Ühes erakirjavahetuses siunas Beckham Briti impeeriumi ordu ohvitseriks ülendatud klassikalauljat Katherine Jenkinsit. "Katherine Jenkinsile OBE mille eest?? Ta laulis korra ragbimängul, käis sõdureid vaatamas ja tunnistas, et tõmbas kokaiini... F-king nali. Kui sinult selle kohta küsitakse, siis me peaksime tegema terava märkuse."

Kord kutsuti Beckham Hispaania ühele suurimale spordiauhindade, Premio AS del Deporte galale, kus talle oleks omistatud "legendi" auhind, kuid Beckham ütles oma esindajale: "Kui see pole just rüütliseisus, siis f*** off."

Beckhami pressiesindaja sõnul on häkkerid mehe e-kirju tugevalt toimetanud ning sõnu kontekstist välja rebinud. "See lugu põhineb aegunud materjalil, mis on välja rebitud häkitud ja muudetud e-kirjadest, mis pärinevad kolmanda osapoole serverist ning annab tahtlikult ebatäpse pildi. Beckhamil ja UNICEF-il on olnud tugev 15-aastane partnerlus ning tema fond on aidanud miljoneid kaitsetuid lapsi üle maailma. Enne fondi loomist toetas Beckham UNICEF-i ja teisi heategevusorganisatsioone mitu aastat, ühtlasi annetas ta sinna kogu oma PSG klubist teenitud palga."