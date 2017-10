Gruusia koondise kapten langes kodumaal LGBT õiguste toetamise eest kriitikatule alla

Gruusia jalgpallikoondise kapten Guram Kašia täidab kapteni kohuseid ka oma koduklubis, Hollandi kõrgliigas pallivast Vitesse'is.

Pärast seda, kui Kašia Hollandi liiga initsiatiivil oma käsivarrel vikerkaarevärvides kaptenipaela kandis, langes mees kodumaal kriitikatulva ohvriks: paljud grusiinid kurtsid, et Kašia sõnum ei ole kooskõlas Gruusia kultuuriga, mis on nende meelest homoseksuaalsust põlgav.

Kašia ise jäi hoolimata survest oma tõekspidamistele kindlaks. "Toetan alati inimeste vabadusi ja olen vägivalla vastu. Nii kaua, kuni inimesed teistele viga ei tee, olen mina toetaval seisukohal. Seda on raske selgitada, kuid mõned inimesed Gruusias ei saa sellest aru," vahendab tabula.ge.

30-aastase keskkaitsja õnneks on tema toetuseks välja astunud ka mitmed tema koondisekaaslased, nagu näiteks Mahhatškala Anžis leiba teeniv väravavaht Giorgi Loria, FC Ufa kaitsja Jemal Tabidze ja Donetski Šahtari pallur Giorgi Arabidze ning teiste seas ka Ken Kallaste koduklubi Kielce Korona ründaja Nika Katšarava. Toetava sõnumiga tuli välja ka äsja Tbilisi linnapeaks valitud endine Gruusia tippmängija Kakha Kaladze.

Samas leidus ka pallureid, kes leidsid, et Kašia käitus valesti. Näiteks Taanis Silkeborgis palliv Davit Skhirtladze tõdes avalikult, et tema on LGBT inimeste suhtes negatiivsel seisukohal. "Arvan, et teda sunniti selleks. Ma olen tugevalt LGBT inimeste vastu, aga usun, et samas olukorras oleksin samamoodi käitunud, kuna sealne jalgpalliliiga oleks mind selleks kohustanud."

This is what a badass equality really looks like.

Madloba, Kasho pic.twitter.com/eXk5KkoUSn — Maxim Eristavi (@MaximEristavi) October 27, 2017