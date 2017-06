Griezmann: kui oleksin gei, tuleksin kapist välja

Prantsusmaa koondise ja Madridi Atletico superstaari Antoine Griezmanni sõnul on väga kahju, et profijalgpallurid ei julge kapist välja tulla.

Jalgpalliajaloos pole ükski tõeline tippvutimees oma karjääri jooksul mitte kunagi varem avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud. Kõige tuntuma nimena on pärast karjääri lõppu kapist välja tulnud endine Saksamaa koondislane Thomas Hitzlsperger.

"Mängijad ei julge seda avalikult tunnistada, sest nad kardavad," sõnas Griezmann intervjuus ICON-ile. "Peame välja nägema karmid ja tugevad, aga kardame, mida inimesed meist arvavad. Minul pole mõistagi kellegi vastu mitte midagi."

26-aastase prantslase sõnul tuleks tema kapist välja, kui ta oleks gei. "Ma arvan, et ma julgeksin seda tunnistada, aga seda on mõistagi siit väljastpoolt lihtne öelda. Jalgpallis ja selle ümber on palju halbu inimesi ning mängijad võivad karta, et neid hakatakse staadionitel häbistama."

Tavatus intervjuus rääkis Griezmann kõigest muust kui platsi peal toimuvast. Näiteks tunnistas ta, et ei ole mitte mingi hinna eest valmis oma juustest loobuma - isegi mitte siis, kui ta saaks vastutasuks lüüa võiduvärava Meistrite liiga finaalis. "Kindlasti mitte! Mõni teine soeng - siis küll, aga kiilaks kohe kindlasti mitte," naeris Atletico täht.