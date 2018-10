Griezmann: Ballon D'or`i peab võitma prantslane

"Mina võitsin sel aastal Euroopa superkarika, Euroopa liiga ja maailmameistritiitli. Kuigi ma leian, et Lionel Messist ja Cristiano Ronaldost on raske mööda minna, tundub mulle, et tänavu on see ehk siiski võimalik," rääkis Griezmann France Football `ile, mis annab välja Ballon D'or`i auhinda.

"Mõistagi kui nemad löövad hooajaga üle 50 värava, võidavad nad kõik, kuid tänavu julgen öelda, et maailma parimaks peaks tulema prantslane. Maailma parim peab olema maailma parimast meeskonnast," lisas Atletico mängumees.

Eile avalikustati nende 30 mängija nimed, kes kandideerivad parima auhinnale. Prantslastest on lisaks Griezmannile kandidaatide hulgas N'Golo Kante (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Manchester United), Raphael Varane (Madridi Real) ja Karim Benzema (Real Madrid). Neist viimane ei kuulunud küll võidukasse MM-koondisse.