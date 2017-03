Itaalia jalgpallikoondise legendaarsest väravavahist Gianluigi Buffonist sai täna õhtul Euroopa rekordinternatsionaal.

39-aastane Buffon pidas Albaania vastu oma koondisekarjääri 168. mängu.

Siiani jagas kuulus itaallane Euroopa rekordinternatsionaali tiitlit koos lätlase Vitālijs Astafjevsi ja hispaanlase Iker Casillasega, kellel mõlemal on kirjas 167 mängu. Neljandal kohal on eurooplaste arvestuses Eesti koondise peatreener Martin Reim, kes pidas aastatel 1992-2009 koondise eest 157 mängu. Esikümnes on ka Marko Kristal (143 mängu), kes jagab koos Rootsi eksväravavahi Thomas Ravelliga 9.-10. kohta.

Maailma rekordinternatsionaal on egiptlane Ahmed Hassan, kes pidas aastatel 1995-2012 Egiptuse koondise eest 184 mängu.

1997. aastal Itaalia koondises debüüdi teinud Buffoni jaoks on tänane mäng ühtlasi juba 1000. kohtumine täiskasvanute hulgas.

Itaalia võitis MM-valikmängus Albaaniat 2:0 ja jagab nüüd koos Hispaaniaga G-alagrupis esikohta.