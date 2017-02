Araabia Ühendemiraatide klubis Al Ahli mängiv Ghana ründaja Asamoah Gyan sattus kohaliku jalgpalliliidu poolt koostatud 46-mehelisse nimekirja, kus toodi ära mängijad, kelle soengud ei vasta eetilistele nõuetele, kirjutab BBC.

31-aastane Gyan on oma karjääri jooksul korduvalt kandnud juukseid mohawk-soengus, kus külgedelt ja tagant on karvad sisuliselt nulli aetud, pealaele aga juuksed pikemaks jäetud. Selline soeng on aga vastuolus osade islamiõpetustega.

Araabia Ühendemiraatide jalgpalliliidu väitel tehakse klubile sellise mängija tõttu esimesel korral hoiatus, aga kui pallur oma soengut "korda" ei tee, võivad ees oodata ka trahvid või mängukeelud.

AÜE-s määrab mängijate soengu sobivuse iga mängu peakohtunik. Julgeid juuksestiile peljatakse, sest kardetakse, et neid hakkavad kopeerima kohalikud lapsed.