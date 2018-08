Gerard Pique enam Hispaania jalgpallikoondist ei esinda

Pique rääkis juba 2016. aasta oktoobris, et kaalub pärast 2018. aasta jalgpalli MM-i koondisekarjääri lõpetamist. Pique on koondist esindades langenud pidevalt fännide kriitika alla, kuna ta on võtnud sõna Kataloonia iseseisvumise teemal. Lisaks on Pique kritiseerinud mitmel korral Madridi Reali.

"Ma rääkisin Luis Enriquega (uus Hispaania koondise peatreener -toim) paar päeva tagasi," sõnas 31-aastane kaitsja. "Ta helistas mulle ja ma ütlesin talle, et otsus on juba ammu tehtud."

"Mul oli Hispaania koondisega väga ilus aeg. Tulin Hispaaniga nii Euroopa kui maailmameistriks," lisas Pique. "Nüüd tahan keskenduda ainult Barcelonale. Mul on veel mõned aastad jäänud ja ma kavatsen neid nautida."

Pique jooksis Hispaania särgis väljakule 102-l korral ning lõi ka viis väravat.