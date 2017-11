Geidele koostatakse Venemaal toimuvaks jalgpalli MM-iks eraldi käitumisjuhend

Jalgpallis diskrimineerimise vastu võitlev ja võrdsuse eest seisev ühendus Fare koostab tuleval suvel Venemaal toimuvaks MM-iks eraldi käitusmisjuhendit geidest fännidele.

Varem Football Against Racism in Europe nime all tuntud organisatsioon paneb muu hulgas geidele südamele, et näiteks käest kinni hoidmine teatud Venemaa paikades võib kaasa tuua sekeldusi.

"Juhend soovitab geidel olla ettevaatlik paikades, mis geisid alati just kõige sõbralikumalt ei tervita. Sama sõnum käib mustanahaliste ja etniliste vähemuste kohta: olge MM-il ettevaatlikud. Kui geifännid tänaval käest kinni hoiavad, kas nad seavad end ohtu? See oleneb linnast ja konkreetsest kellaajast," rääkis Fare tegevdirektor Piara Powar ajalehele The Guardian.

"Juhendis on mõned detailsed selgitused Venemaal LGBT kommuuni puudutava olukorra kohta. Olla gei pole kuritegu, kuid neil on seadus, mis keelab homoseksuaalsust propageerida alaealiste seas. LGBT kogukonnaga seotud küsimused ei kuulu avalikult arutamisele. Geidel on Venemaal oma koht, kuid see on üsna varjatud ja põranda all."

Rahvusvaheline Jalgpalliliit FIFA on saanud Farelt kirjaliku pöördumise palvega lubada kahel fännigrupil Suurbritanniast ja Saksamaalt tuua MM-il staadionile vikerkaarelipud. Arvatakse, et see võib neil isegi läbi minna, sest tegemist pole otseselt poliitilise sõnumi levitamisega, mida jalgpalli katuseorganisatsioonid üldiselt ei tolereeri.

Jalgpalli MM-finaalturniir peetakse Venemaal 14. juunist 15. juulini. Alagrupid loositakse juba reedel Moskvas.