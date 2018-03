Furoori tekitanud videokohtunike süsteem võetakse suvel jalgpalli MM-il kasutusele

Jalgpallreegleid tegev IFAB otsustas täna ühehäälselt võtta videokohtunikusüsteem ehk VAR-süsteem esimest korda suurturniiril kasutusele sel suvel Venemaal toimuval MM-finaalturniiril.

VAR-i on katsetatud sel hooajal Inglise karikamängudes ning erinevates Euroopa kõrgliigades. Reeglite tegijate arvates on katsetused olnud piisavalt edukad, et süsteem ka kaalukamates mängudes ellu kutsuda.

"VAR-i filosoofia on "minimaalse sekkumisega maksimaalne kasu", mis peaks vähendama ebaõiglust selgete vigade või märkamata jäänud tõsistes intsidentides," seisab IFAB-i pressiteates.

IFAB lisas, et VAR-i sekkumist nõudvad olukorrad on:

1. Oli värav/ei olnud värav

2. Oli penalti/ei olnud penalti

3. Otse punane kaart (mitte teine kollane)

4. Valele mängijale antud kaart

VAR-süsteem on üle maailma saanud kõva kriitikat, eriti just viimasel ajal. Selle üks skandaalsemaid katsetusi leidis aset eelmisel nädalal Wembley staadionil karikamängus Tottenhami ja Rochdale'i vahel ning samuti pole nõus seda Meistrite liigas kasutusele võtma UEFA boss Aleksander Ceferin. Hiljuti Saksamaal läbi viidud uuringu kohaselt sooviksid tervel 47 Bundesliga mängijatest selle süsteemi kadumist.

Tundub aga, et kogu kriitika juures on FIFA president Gianni Infantino jätkuvalt VAR-süsteemi suur austaja. IFAB koosneb justnimelt FIFA-st ja neljast Briti alaliidust. Sama organisatsioon võttis kuus aastat tagasi kasutusele väravajoonetehnoloogia.