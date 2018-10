France Football avaldab täna jooksvalt 30 Ballon d'Or'i kandidaati

Alates 2008. aastast on Ballon d'Or käinud käest-kätte Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi vahel, mõlemal on viis sellist autasu. Kuna FIFA maailma parima jalgpalluri auhind läks tänavu Horvaatia ründajale Luka Modricile, peetakse väga võimalikuks, et ka Ballon d'Or'il tehakse Ronaldo-Messi valitsemisajale viimaks lõpp.

Seni välja hüütud nimed:

1. Sergio Agüero (Manchester City)

2. Alisson Becker (Liverpool)

3. Roberto Firmino (Liverpool)

4. Gareth Bale (Madridi Real)

5. Karim Benzema (Madridi Real)

6. Diego Godin (Madridi Atletico)

7. Edinson Cavani (Pariisi Saint-Germain)

8. Thibaut Courtois (Londoni Chelsea)

9. Cristiano Ronaldo (Torino Juventus)

10. Kevin De Bruyne (Manchester City)

11. Harry Kane (Tottenham)

12. Isco (Madridi Real)

13. Antoine Griezmann (Madridi Atletico)

14. Eden Hazard (Chelsea)

15. N'Golo Kante (Chelsea)

Auhinnatseremoonia toimub 3. detsembril Pariisis.