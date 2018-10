FOTOD | Uskumatu triller! Eesti ja Ungari jalgpallikoondised tegid Lillekülas väravaterohke viigi

Eesti - Ungari

Raul Ojassaar: KÕIK! Eesti ja Ungari teevad Lillekülas vaatemängulise 3:3 viigi, ent meie jaoks tähendab see sisuliselt seda, et alagrupi viimase koha vältimiseks peame Ungarit võõrsil kindlasti võitma ja võimalik, et ka siis veel Kreekalt võõrsil punkte võtma.

Raul Ojassaar: Ungarlased saavad veel ühe hea võimaluse, kuid õnneks ei pääseta kastist löögile!

Raul Ojassaar: Ungari saab vasturünnakust nurgalöögi. Eelmisest tuli 3:3 viigivärav...

Raul Ojassaar: Karistuslöök Eestile poolelt väljakult. Tornid on ette viidud.

Raul Ojassaar: Neli lisaminutit on Eestil nüüd aega, et võiduvärav kätte saada.

Raul Ojassaar: Eesti teeb oma esimese plaanitud vahetuse alles 90. minutil: väravalööja Anier välja, sisse Ats Purje.

Raul Ojassaar: 3043 inimest on tänaseks publikuarvuks. Nadi.

Paul: Nii kui komentaatorid ütlesid et lööme 4 värava ka mis siin ikka siis Ungari kohe viigistas

Raul Ojassaar: Ojamaa katsetab kaugelt, väravavaht pareerib, aga ei püüa. Mängida on veel neli minutit pluss üleaeg.

Raul Ojassaar: Baranov võtab kollase kaardi, mis jätab ta järgmisest mängust kõrvale.

Raul Ojassaar: Adam Szalai on taas see mees, kes skoori teeb - nurgalöögist paneb ta pallile pea vastu ning Lepmets ei suuda esipostist palli päästa. KOLM-KOLM!

Raul Ojassaar: Eesti kogu selle Rahvuste liiga ebaõnn tuli praegu kümne minutiga tagasi. Vassiljev üritab poolkiire rünnaku ajal vasakult äärelt spurtivat Ojamaad leida, aga pall võtab vastase jalast nii õnneliku rikošeti, et Anieril on ainult üks-ühele olukorra vormistamise vaev. Pall lendab väravavahi alt sisse ning juhime 3:2!

Raul Ojassaar: UNGARI VIIGISTAB TAAS ÜLIKIIRESTI!

Raul Ojassaar: EESTI LÖÖB KOLMANDA!

Raul Ojassaar: Ungarilt väga ohtlik tsenderdus kasti, õnneks suudab Teniste õigesse kohta ette jääda.

Raul Ojassaar: Värav tõi energiat juurde mõistagi Eestile. Nurgalöök meitele, mängitud 75 minutit.

Raul Ojassaar: Esimene kollane kaart ka vastastele, selle võtab nende avavärava autor Nagy.

Raul Ojassaar: Siim Luts võtab vastasega kemplemise eest kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Eestit tabab ka lõpuks õnnesoon! Artur Pikk üritab vasakult äärelt otsajoone juurest teravat tsenderdust värava alla panna, ent kaitsja jalast põrkab pall eriti õnnelikult üle väravavahi ning otse võrku!

Raul Ojassaar: EESTI VIIGISTAB! 70. Artur PIKK!

Raul Ojassaar: Teisel poolajal on mänguohjad rohkem ungarlaste kätte läinud. Eesti ei kipu rünnakutel lahendusi leidma.

Raul Ojassaar: Anier saab Lutsu heast söödust kastist löögile, ent väravavaht püüab.

Raul Ojassaar: Uudisi meie alagrupist - Soome on kodus Kreeka vastu 1:0 juhtima läinud. Seekord ei ole värava autoriks aga Teemu Pukki, vaid hoopis Pyry Soiri.

Raul Ojassaar: Ungari nurgalöögiolukorras pannakse pall peaga tagasi värava ette ning kuigi kogu Eesti koondis nõuab suluseisu, näitavad kordused, et Teniste kattis selle ära. Kapten Adam Szalai värava autoriks.

Raul Ojassaar: UNGARI LÄHEB JUHTIMA!

Raul Ojassaar: Luts, kes Tammelt peahoobi sai, on endiselt väljaku kõrval, kuid seisab. Võimalik, et arstid kontrollivad, ega tal peapõrutuse ohtu ole. Nüüd lubatakse mees tagasi platsile.

Raul Ojassaar: Nurgalöögi jätkuolukorras jäävad kolm meest pikali. Tamm ja Luts nende seas. Arstid platsil.

Raul Ojassaar: Ojamaa vasaku jala tsenderdus leiab Anieri pea ning Ungari väravavaht lükkab palli igaks juhuks üle lati.

Raul Ojassaar: Pall mängus!

Raul Ojassaar: Teine poolaeg on algamas - tundub, et kumbki tiim vahetusi ei tee. Tuletame meelde, et Eestil on üks juba ka Mihkel Aksalu - Sergei Lepmetsa näol ära tehtud.

Gunnar Leheste: Tulemusi teistest mängudest: https://twitter.com/UEFAEURO/status/1051919991556182016

Raul Ojassaar: Avapoolaeg lõppenud! Eesti alustas hästi ning läks Siim Lutsu väravast ka juhtima, ent neli minutit hiljem eksis Joonas Tamm ning lubas Ungaril viigistada. Viik on praeguse seisuga suhteliselt aus tulemus.

Raul Ojassaar: Lepmets läbib esimese testi edukalt! Eesti kaitsjate ebakindlus toob ungarlastele hiilgava võimaluse, aga Lepmetsa jalatõste päästab!

Raul Ojassaar: Lisaminuteid tuleb väravavahi vahetuse tõttu neli.

Raul Ojassaar: Lepmets tulebki 43. minutil sisse. Tema debüüt punktide peale mängus.

Raul Ojassaar: Aksalu lonkab endiselt ning Sergei Lepmets paneb mänguvormi selga. Paistab, et vahetus siiski tuleb.

Raul Ojassaar: Aksalu saab siiski jätkata.

Raul Ojassaar: Tundus, et Aksalu sai tugeva puuka. Praeguseks on mees omal jalul, aga Sergei Lepmets paneb ennast igaks juhuks juba valmis.

Raul Ojassaar: Seekord Tamm meid päästab, kuid jätkuolukorras saab Mihkel Aksalu viga. Arstid platsil.

Gunnar Leheste: Selliseid mehi ka näha! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/foto-juri-ratas-vaatab-eesti-ungari-jalgpallimatsi-koos-viktor-orbaniga?id=84003622

Raul Ojassaar: Ootamatu värav süstis ka ungarlastesse energiat kõvasti juurde. See oli küll ikka päris kehv eksimus, mis Tammel sisse tuli.

Raul Ojassaar: Joonas Tamm laseb ebaõnnestunult palli jala alt läbi ning ungarlased ei jäta asja karistamata. Dominik Nagy on värava autoriks. Ungari esimene võimalus üleüldse - ja kohe värav.

Raul Ojassaar: 1:1! UNGARI VIIGISTAB!

Raul Ojassaar: Henri Anier saab korduvate rikkumiste eest kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Ojamaalt hea läbisööt kasti Anierile, sealt hea terav pall värava ette ning Luts vajutab sealt palli võrku! Eesti on lõpuks skoori teinud!

Raul Ojassaar: EESTI LÄHEB JUHTIMA! 20. Siim LUTS!

Raul Ojassaar: Vassiljev saab vaheltlõike järel löögile, aga madal üritus on väravavahi saak.

Raul Ojassaar: Pikk keskväljaheitlus lõpeb Eesti nurgalöögiga. Mängitud kohe 13 minutit.Korner tuleb paraku selline, nagu Vassiljevil viimastel aastatel korduvalt: madal ja ebaõnnestunud pall esimese kaitsja pihta.

Raul Ojassaar: Esimesed viis minutit on Eesti vaatevinklist möödunud hästi - pall on seni olnud meie kontrolli all ning oleme juba viis-kuus standardit saanud.

Raul Ojassaar: Vassiljev lajatab kohe pärast seda vasakult äärelt karistuslöögist teravalt peale, ent samaaegselt vilistatakse kastis meie meeste kahjuks viga.

Raul Ojassaar: Eesti teenib teise minuti lõpetuseks nurgalöögi. Üks standard oli meil enne seda sisuliselt kasutada, kui Teniste sai oma audiviskeoskust proovida.

Raul Ojassaar: Henri Anieri, kes Soome vastu ei mänginud, esimene puude läheb totaalselt aia taha.

Gunnar Leheste: Ungari fännid on väge täis!

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Eesti hümn segakoor Vox Populi esituses oli võimas. Loodetavasti jätkub viimasel ajal tavaks saanud reegel, et mängu eel esitab hümni mõni koor, mitte üksik solist.

Raul Ojassaar: Meeskonnad tulevad platsile!

Raul Ojassaar: Mängu alguseni on jäänud veel pisut üle 15 minuti ning rahvas hakkab tasapisi staadionile kogunema - ainult et paraku pole erilisi publikumasse täna tribüünidele oodata. Kompott väga hilisest mänguajast, esmaspäeva õhtust ja kehvadest tulemustest võib tähendada pealtvaatajate arvu, mis jääb ehk heal juhul 4000 kanti.

Raul Ojassaar: Algkoosseisud on siin! Eesti rivistuses suuri üllatusi ei ole - ainus erinevus eelnevalt pakutuga on Henri Anieri alustamine Ats Purje asemel.Reim teeb seega reedega võrreldes viis vahetust: Kallaste asemel Pikk, Dmitrijevi asemel Mets, Zenjovi asemel Luts, Puri asemel Antonov ja Sappineni asemel Anier.

