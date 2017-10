FOTOD | Tugevuselt kolmanda liiga klubi mängijad said kõik 3,5 miljonit eurot preemiat!

Esiliigasse tõusmise eest maksis klubi mängijatele kopsakalt preemiaid ning kõik mehed said 3,5 miljoni euro võrra rikkamaks. Meixiani mängijad teenisid preemia pärast Shenzhen Ledmani kahe mängu kokkuvõttes 3:1 alistamist.

Klubi hingekirja kuulub kokku 30 mängijat. Kogu tiimi koosseisu moodustavad ainult Hiina mängijad. Klubi omanike seas on kohalikud ehitusärimehed.

Suure preemia teenimise järel võis internetis näha hulganisti pilte Meixiani mängijatest, kes hiiglaslike rahahunnikutega poseerisid.

PHOTO: Chinese Side Meixian Techand Celebrate Promotion by Taking Selfies With Wads of Cash - https://t.co/xKgSOAvDdA pic.twitter.com/YC3j9eC8Zk— 1 News Net (@1_newsnet) October 30, 2017