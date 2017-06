FOTOD | Suurbritannia peaminister sattus Prantsusmaa - Inglismaa mängul piinlikusse olukorda

Peaminister Theresa May, kes oli eile väisamas Pariisi, et kohtuda Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, tahtis sõprusmängu ajal osa koos ülejäänud publikuga teha laineid. Tema katse aga kukkus läbi ja paljude rõõmuks tulid sellest väga humoorikad pildid.

Paljude oppositsiooni toetajad kasutasid piinliku hetke ära, et tuua esile May kõige suurem vastane Jeremy Corbyn. Nimelt on paljudele pinnuks silmas, et alles eelmine nädal valimised võitnud peaminister kaugeneb tavainimestest ja töötab just kõrgklassi heaolu nimel.

Theresa May with a half-hearted Mexican wave here.



Must have been because she was worried about losing her seat.pic.twitter.com/9afpUhzHvi — Coral (@Coral) June 13, 2017

Enne mängu mälestati ka hiljuti Londonis ja Manchesteris toimunud terrorirünnakutes hukkunud inimesi. Väljakul esines ka Prantsusmaa vabariiklik kaardivägi, kes esitasid tuntud briti bändi Oasise lugu "Don't Look Back In Anger". Loo ajal läks kaamera aga jälle peaministri peale. Ka siis nurisesid paljud britid, et May oleks võinud kuulsa loo järgi kaasa laulda ja näidata ka natuke oma inimlikumat poolt.

Theresa May doesn't seem to know the words to 'Don't Look Back in Anger'. Bet Corbyn does. #FRAENG pic.twitter.com/bFQD2MOsY0 — BoyleSports (@BoyleSports) June 13, 2017

Theresa May has clearly never heard Don't Look Back In Anger in her life — Wild Billy (@WildBilly6) June 13, 2017