FOTOD | Soome peatreener enne mängu Eestiga: see on meie võimalus jõuda EM-finaalturniirile

“Mõnes mõttes on selleks kohtumiseks lihtsam meeskonda ette valmistada. Oleme motiveeritud. Teame, et eesmärgini on veel pikk tee. Meie eesmärk on jõuda EM-finaalturniirile. Neli mängu on veel ees. Esmalt on fookus sellel matšil. On väga oluline, et me ei vaataks pikalt ette,“ rääkis Soome koondise peatreener Markku Kanerva mängueelsel pressikonverentsil.

Soome on alustanud Rahvuste liigat kahe võiduga kahest mängust ning C-divisjoni 2. alagrupis hoitakse sellega liidrikohta. “See on meie võimalus jõuda EM-finaalturniirile,“ lisas soomlaste juhendaja, et Rahvuste liigat võetakse väga tõsiselt.

Soome koondis saab reedel mängida peaegu kodustaadionil, kuna Tallinnasse on saabumas ligemale 3000 fänni. Tegemist peaks olema Soome rekordiga. Väidetavalt on varasemalt välismängudel maksimaalselt käinud kuni 2000 poolehoidjat ja see on juhtunud matšides Inglismaa ja Hollandiga.

“Saame fännidelt suure toetuse. Tuleb kuni 3000 fänni. See on meie jaoks väga oluline. Meie fännide kohalolu on meile väga oluline,“ lisas Kanerva.

“Fännid annavad meile jõudu ja motivatsiooni juurde. Mängijad tahavad pakkuda fännidele ilusa õhtu,“ lisas kaitsva poolkaitsjana tegutsev Tim Sparv.

“Rahvuste liiga esimesed mängud on olnud meile väga positiivsed,“ lisas Sparv, kelle hinnangul on Rahvuste liiga igati hea sari. “Võin enda ja teiste mängijate poolt öelda, et meil on liigast väga hea arvamus.“