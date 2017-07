FOTOD | Saksamaa on maailmajagude karikaturniiri võitja!

Mängu ainsa värava lõi Lars Stindl, kes suunas Tšiili kaitsja Marcelo Diazi eksimuse järel 20. minutil väravasse Timo Werneri hea söödu.

Tšiili küll valdas tunduvalt rohkem palli ning lõi häid võimalusi, kuid Marc-Andre ter Stegenit lõpuks üle mängida ei suudetud.

Kohtumine kiskus finaalile sobivalt kohati ka päris tuliseks - kaks korda tekkis väljakul rüselus ning mitu korda läks tarvis ka videokohtuniku sekkumist, kuid erinevalt pronksimängust ühtegi punast kaarti või penaltit lõpuks ei määratud.

Maailmajagude karikaturniiri finaal: Saksamaa - Tšiili

KÕIK! Saksamaa on esimest korda ajaloos maailmajagude karikaturniiri võitja!

Ter Stegen teeb suurepärase tõrje! Sancheze löök läheb madalalt ja nurga poole, kuid mitte piisavalt tugevalt, et väravavahti üle mängida!

Tšiili saab veel karistuslöögi...

Taas läheb väljakul rüseluseks ning isegi Saksamaa peatreener Löw tuleb platsile mehi rahustama!

Kaks värsket meest kohe ka kombineerivad - Puchi suurepärase eeltöö järel saab Sagal sisuliselt tühja väravat rünnata, kuid tulistab üle!

https://twitter.com/FIFAcom/status/881597758146269184

Tšiilile kaks värsket meest - Aranguiz ja Vargas välja, Sagal ja Puch sisse.

Aranguiz virutab kaugelt ning ter Stegen sirutab löögi korneriks. Aega on Tšiilil veel veerand tundi.

Silver: Järjekordne tõestus miks videokohtunik ei sobi jalgpalli. Täielik mängutapja ja lisaks otsused pehmelt öeldes naeruväärsed

Tšiili peatreener saadetakse tribüünile. Põhjuseks olukord, kus Alexis Sanchez karistusalas kukkus.

Nüüd saab kastist löögile Vargas, kuid ter Stegenile sülle! Tšiili surve igatahes kasvab.

Sanchez jõuab palliga kasti, aga valgete särkide müür on vastas! Tšiillane pääses isegi löögile, kuid see blokeeriti.

Aga see olukord ilmestas hästi tšiillaste hetkesuhtumist - tagasi ei hoita ning tunne on selline, et neile sobiks, kui jalgpalli asemel kaklema hakataks. Mängida on veel aga pea pool tundi.

Totaalselt arusaamatu otsus. Jara tegi oma löögi sihilikult, meelega. Kuidas jõuavad kohtunikud pärast video vaatamist järeldusele, et see ei ole punane, vaid kollane kaart!?

...vaid kollane kaart! Jara tänab ka ise jumalat ja muid kõrgemaid jõude.

Gonzalo Jara lööb küünarnukiga Timo Wernerile vastu lõuga ning videokohtunik kutsutakse mängu...

https://twitter.com/FIFAcom/status/881591606121558016

Kimmich ja Vidal saavad selle eest mõlemad kollase kaardi. Vastasseis tekkis pärast sakslaste head võimalust, kui Kimmich väravavahi Bravoga kokku põrkasid ning Vidal seetõttu oma klubikaaslast tõukama tuli.

Rüselus!

Draxler saab kastist ohtlikult löögile, aga väike rikošett saadab palli värava asemel nurgalöögiks.

Teine poolaeg algas!

Täismajast on asi Peterburis paraku kaugel - areen mahutab tegelikult enam kui 68 000 inimest. https://twitter.com/FIFAcom/status/881587437780250624

https://twitter.com/FIFAcom/status/881585756162203648

https://twitter.com/FIFAcom/status/881585019566927872

Poolaeg! Mäng oli mõnusalt tempokas ja võimalusterohke, aga Saksamaa kasutas ühe oma šansi ära. Üks-null!

Saksamaal on taas suurepärane šanss, kuid seekord päästab Tšiili Claudio Bravo.

Draxler saab hästi löögile, aga napilt mööda!

Sakslased võidavad palli ja viivad selle kiiresti ettepoole, kuid Goretzka terav löök lendab napilt väravast mööda.

Vidal proovib 22 meetrilt, kuid taaskord üle värava.

https://twitter.com/FIFAcom/status/881581307821772806

https://twitter.com/FIFAcom/status/881578736369446917

Timo Werner kasutab ära Diazi rasvase eksimuse ning söödab palli Lars Stindlile, kes palliga sisuliselt tühja väravasse jalutab!

Tšiillased tekitavad Saksa värava all segaduse, aga ter Stegen taas päästab.

Aga nüüd on pall väravas - Tšiili väravas! Saksamaa juhib! 1:0!

Mõlemad tiimid teenivad nurgalööke, kuid midagi ohtlikku neist ei sünni.

Vargas proovib taas - sedapuhku lähemalt ja isegi postide vahele, aga ter Stegen on väravasuul kindel.

https://twitter.com/FIFAcom/status/881575946809225216

Tšiili julgeb kaugelt proovida küll ja veel. Seekord katsub õnne Vargas, kuid temagi löök lendab kõrgelt üle.

Vidal proovib kaugelt, aga temagi üritus ebaõnnestub. Tšiili on natuke paremini alustanud.

Tšiili ähvardas - Saksamaa karistusalas tekkis korralik segadus, aga otsustavat pealelööki ei leitud.

Mäng algas!

Võistkondade koosseisud on järgnevad: https://twitter.com/FIFAcom/status/881557204893151232

Tere õhtust! Sellesuvine jalgpalli suurturniir saab täna oma piduliku lõpu, kui finaalis läheb noor Saksamaa tiim vastamisi ülikogenud Tšiiliga.