Rio de Janeiro olümpia ava- ja lõputseremooniat ning jalgpallimänge võõrustanud Maracana staadion näeb viis kuud pärast mänge välja kui räämas tondiloss.

Värsked fotod tõestavad, et kuulus staadion on oma hiilguse kaotanud - muru on hooldmata, katkised toolid vedelevad kuhjana nurgas, seintelt ja katuselt on juhtmed pihta pandud. Pätid on staadionilt minema viinud ka kõik tulekustutid, telerid ja isegi legendaarse Brasiilia ajakirjaniku Mario Filho büsti.

1950. aastal, kui Maracana staadion avati, kandis see just nimelt Mario Filho nime.

Viimane üritus staadionil toimus 28. detsembril, kuid toidujäätmed ja joogipudelid on areenilt siiani koristamata.

Viimastel nädalatel on Maracana kulude kokkuhoiuks täiesti pime olnud ning varaste kartuses on koristus- ja turvafirmad kogu oma inventaari minema kolinud, sealhulgas sinna ajutiselt toodud arvutid.

Staadionit enne olümpiamänge hallanud Maracana SA keeldub valdust Rio 2016 korralduskomiteelt tagasi võtmast, sest see pole enam kaugeltki sellises seisukorras nagu varem.

