FOTOD | Raudmees: pikaegsel Liverpooli keskkaitsjal löödi mängu ajal karmilt pea lõhki. Kiirelt tehti viis õmblus ja mäng jätkus

Guys I’m ok, thank you for all your messages 🇹🇷 Merak etmeyin iyiyim,mesajlarinizdan dolayi hepinize tesekkur ederim #terminator #skrtel #fenerbahçe #playhard #martinskrtel 💪🏻💥💛💙

A post shared by Martin Skrtel OFFICIAL (@martin37skrtel) on Apr 28, 2018 at 1:37pm PDT