FOTOD | Prantsusmaa jalgpallitähed saavad jätkuvalt puhkust ja rannamõnusid nautida

Pea kolm nädalat tagasi jalgpalli MM-tiitli võitnud Prantsusmaa koondislased saavad hetkel veel suvemõnusid nautida, samal ajal kui klubikaaslased peavad higi valama kontrollkohtumistes.

Londoni Chelsea ründaja Olivier Giroud tabati fotograafide poolt Vahemere avarustes Formentera saarel, kus ta koos abikaasa Jenniferiga rannamõnusid nautis. 2011. aastal abiellunud paar oli soojal suvepäeval krutskeid täis ja tundeid tagasi ei hoitud.

31-aastane ründetäht Giroud tegi MMil kaasa kõigis seitsmes kohtumises ja on pikema puhkuse auga välja teeninud. Klubid on mõistvad, pilli lõhki ei aeta. Mängijatele on vaja puhkust anda. Giroud on nautlemise ajal saanud mahti ka soengut sättida. Tukk on kadunud, kõik algab nullist (peaaegu)-

Vaata Olivier Giroud ja tema abikaasa Jenniferi rannas nautlemise pilte SIIT!