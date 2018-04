FOTOD | Nelja lapse isa Cristiano Ronaldo võtab lõpuks naise?

Georgina Rodriguez. Foto: georginagio/Instagram

33-aastase jalgpalliässa Cristiano Ronaldo eraelu on aastate jooksul pakkunud peaaegu sama palju kõneainet nagu tema teod jalgpalliväljakutel. Nüüd kihab Hispaania meedia, et nelja lapse isa on abiellumas oma praeguse elukaaslase Georgina Rodriguezega. Väidetavalt on paar kihlatud.