FOTOD | Meesfänn asus mängu ajal Cristiano Ronaldot suudlema

Portugali jalgpallikoondisel ei olnud esmaspäeval just parim õhtu, kui Genfis jäädi 0:3 alla Hollandile. See aga ei tähenda, et portugallaste täht Cristiano Ronaldo inimestele vähem korda läheks.

Hollandiga peetud matši ajal tormas väljakule mitu fänni, kes otsisid just Ronaldo lähedust. Üks meestest oli võtnud eesmärgiks Ronaldo suudlemise ja põsele saigi musi antud. Seejärel lähenes Ronaldole veel mehi, kuid lõpuks sekkusid ka turvamehed, kes platsi puhtaks lõid ning jalgpallimäng sai jätkuda.

