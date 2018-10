FOTOD | Leicester City kinnitas: kopteriplahvatuses hukkus omanik Vichai Srivaddhanaprabha

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Leicester City omanikule Vichai Srivaddhanaprabhale kuuluv helikopter kukkus laupäeva õhtul pärast Leicesteri ja West Ham Unitedi liigamängu vahetult pärast õhkutõusmist King Power staadioni autoparkla lähistel alla ja süttis põlema.

Sky Sportsi reporteri Rob Dorsetti sõnul tõusis kopter mängu järel õhku jalgpallistaadionilt, nagu tavaliselt, kuid kaotast koheselt juhitavuse ja kukkus lühikese lennu järel autoparklasse.

Horrendous scenes at the King Power after Sky Sports report a helicopter crash in the car park after game. I hope everyone travelling is safe. Our thoughts are with Leicester City and those affected pic.twitter.com/kRPVtBuLzz— WHUISA (@WHUISA2017) October 27, 2018