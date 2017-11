FOTOD | Jalgpalli MM-finaalturniiri pall Telstar üllatab tehnoloogiaga

Täna tutvustati Eestis järgmisel suvel Venemaal toimuva jalgpalli MM-turniiri ametlikku mängupalli Telstar 18, millesse on peidetud kiip, mis võimaldab kasutajal mänguvahendiga suhelda.

Telstar 18 muudab kõigi aegade innovaatilisemaks MMi mängupalliks esmakordselt kasutatav sisseehitatud NFC-kiip, mis võimaldab kasutajal palliga nutitelefoni abil suhelda. Kiip loob kasutajale unikaalse tunnuse, mis avab talle juurdepääsu eksklusiivsele materjalile ja muule informatsioonile. Personaalne ja asukohapõhine kasutajakogemus annab infot palli kohta ning lisaks võimaldab see osa võtta erinevatest väljakutsetest, kuhu on võimalik enne maailmameistrivõistluste algust end kirja panna.

Telstar 18 on loodud austusavaldusena adidase esimesele FIFA maailmameistrivõistluste jaoks valminud mängupallile Telstar, millega selgitati maailma parim meeskond 1970. aastal Mehhikos peetud turniiril. Originaalpall sai oma nime selle järgi, et oli toona nii-öelda telestaar, kuna oli esimene pall, milles kasutati musti paneele. See muutis palli mustridisaini paremini jälgitavaks mustvalges teleris ning mõjutas jalgpallide disaini igaveseks.

Telstar 18 uus karkass, milles on alles 2014. aasta FIFA maailmameistrivõistluste ametliku mängupalli Brazuca parimad omadused, tugineb uutele tehnoloogiatele, et tagada parimad tulemused. Et pall sobiks tippjalgpalluritele, on seda põhjalikult katsetanud jalgpallimaailma juhtivad riigid ja klubid, teiste seas ka Argentina, Colombia, Mehhiko, Manchester United, Juventus, Real Madrid ja Ajax.

Palli paneelide disainielementide, metallikvärvi trüki ja reljeefse graafikaefekti eesmärk on tagada palli mugav kasutamine ning vastupidavus nii staadionimurul kui ka linnatänavatel. Jätkusuutlikkuse printsiipi järgides on Telstar 18 valmistatud ümbertöödeldud pakenditest.

Adidas Football Hardware’i kategooriajuht Roland Rommler ütles, et algne Telstar on üks kõigi aegade kuulsamaid jalgpalle, mis muutis igaveseks jalgpallidisaini. „Telstar 18 kujundamine, jäädes samas truuks originaalile, oli meile tõeliselt põnev katsumus. Uus paneelide struktuur ja NFC-kiibi lisamine on viinud jalgpalliuuendused ja -disaini uuele tasemele ning pakub nii kasutajatele kui ka mängijatele täiesti uue kogemuse,“ lisas Rommler.