FOTOD JA VIDEO | "Sajandi mäng" Argentinas bussirünnaku tõttu ohus: fännide kivirahe vigastas mängijaid, FIFA sunnib tiimi platsile tulema

Riveri ja Boca vastasseisu peetakse laialdaselt maailma kõige tulisemaks jalgpalliderbiks ning Copa Libertadorese finaalis kohtuvad need kaks meeskonda alles esimest korda, kuigi mõlemad on varem ihaldatud trofee võitnud.

Täna peaksid meeskonnad taas omavahel vastamisi minema, kuid koleda bussirünnaku tõttu on mäng suure kahtluse all. Esialgu pidi see meie aja järgi algama kell 22, siis lükati seda tunni võrra edasi ning seejärel veel 75 minuti võrra edasi - ühesõnaga peaks praeguse seisuga avavile kõlama kell 00.15.

Bussirünnaku korraldasid Riveri poolehoidjad - kuigi klubide kokkuleppe kohaselt ei ole kohtumistel võõrsilfännid üldse lubatud, otsustasid Riveri poolehoidjad mängu eel Boca meeskonna bussi teekonna staadionile põrguks muuta, loopides seda kivide ning muu käepärasega. Olukorda üritas kontrollida politsei, kuid pisargaasi lastes tekitati ebameeldivusi lisaks märatsejatele ka mängijatele.

Samuti said mitmed bussis viibinud klaasikildude tõttu vigastada. Kuulduste kohaselt olevat bussijuht pisargaasi tõttu lausa minestanud. Paljud mängijad saabusid staadionile öökides ja oksendades.

Kuigi Riveri peatreener Marcelo Gallardo pakkus vastutulelikult Boca meeskonnale võimalust mängu mitte täna pidada, sekkus asja väidetavalt FIFA, kes pani Boca klubi fakti ette: mängite täna või saate disklahvi.

Esimene kohtumine lõppes 2:2 viigiga. Võõrsil löödud väravate reeglit finaalis ei rakendata.

Boca Juniors bus attacked with pepper gas by River fans. Carlos Tevez seen gagging, Nandez screaming “they’re all sons of b*tches!” at the camera. It's only just beginning. pic.twitter.com/dTfLFgSNfs — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Boca Juniors players are vomiting in the changing room following their arrival. Carlos Tevez the worst affected. pic.twitter.com/fgmRkk2rr5 — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

The damage upon Boca's bus. As mentioned there's a possibility of delaying the kick off time an hour later or suspending the game tonight at all. pic.twitter.com/lVyBYO6UFr — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

More footage of River Plate fans throwing rocks and pepper spray at the Boca bus. pic.twitter.com/eRy7ByCfAv — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Boca Juniors team bus from inside, shows the huge damage that took place. pic.twitter.com/6q5Qq6VAgx — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018