FOTOD ja VIDEO | Belgradi jalgpallihuligaanide vahel läks tribüünil veriseks lööminguks

Politsei on staadionil kinni pidanud Belgradi Partizani huligaanid.

Serbia jalgpallimeistrivõistlustel kohtusid kolmapäeval vihavaenlased Belgradi Crvena Zvezda ning Belgradi Partizan. Kohtumine Partizani koduväljakul lõppes 1:1, kuid tulemusest enam pakkus kõneainet huligaanide lööming tribnüünil.

Politsei eskordib viga saanud fänne staadionilt minema. Foto: DJORDJE KOJADINOVIC, Reuters/Scanpix

Jalgpallifännide vahel läks lööminguks, kuna mitmed Crvena Zvezda poolehoidjad olid endale hankinud piletid kodumeeskonna sektorisse. Kui Partizani fännid said haisu ninna, et vastasmeeskonna poolehoidjad on nende sektorisse jõudnud, siis läkski koheselt madin lahti.





Madinas osalenud jalgpallihuligaanid. Foto: DJORDJE KOJADINOVIC, Reuters/Scanpix

Paljud võõrustajate sektorisse sattunud Crvena Zvezda fännid jäid kähmluse järel ilma ka oma riietest. Võimuorganid üritasid koheselt sekkuda ning olukorda lahendada. Nüüd tegeleb politsei juba uurimisega, miks säärane olukord üldse tekkida sai.





Crvena Zvezda poolehoidjad. Foto: DJORDJE KOJADINOVIC, Reuters/Scanpix

Madina järel võeti mitmel pool staadionil välja ka raketid, mida hoogsalt põletama asuti.

22. vooru järel hoiab Crvena Zvezda 57 punktiga tabelis esikohta. Partizan on 48 silmaga teine.





Politsei toimetab kaklejaid areenilt minema. Foto: DJORDJE KOJADINOVIC, Reuters/Scanpix

Korrakaitsejõud Belgradi Partizani staadionil. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC, AFP/Scanpix

Mängijad ja korrakaitsejõud on kogunenud väljakule. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC, AFP/Scanpix