FOTOD JA BLOGI | Jalgpalli MM-i loos viis ühte alagruppi Hispaania ja Portugali ning Belgia ja Inglismaa

Väga rahule võib loosimistulemustega jääda korraldajamaa Venemaa, kes kuulub A-gruppi koos Saudi-Araabia, Egiptuse ja Uruguayga. MM-i avamäng peetakse 14. juunil Moskvas Venemaa ja Saudi-Araabia vahel.

Üks põnevamaid alagruppe on B, kus mängivad valitsev Euroopa meister Portugal, üle-eelmise MMi võitja Hispaania ning Maroko ja Iraan.

Eesti valikgrupi võitnud Belgia loositi G-gruppi koos Inglismaa, Tuneesia ja debütant Panamaga.

Teine MM-i debütant Island sattus D-gruppi Argentina, Horvaatia ja Nigeeria juurde.

Tiitlikaitsja Saksamaa võib loosiõnnega igati rahul olla, sest nemad mängivad F-grupis koos Mehhiko, Rootsi ja Lõuna-Koreaga.

Üks suurfavoriitidest Brasiilia sattus E-gruppi Šveitsi, Serbia ja Costa-Rica juurde. Väga ühtlane tundub H-grupp, kus hakkavad mängima Poola, Kolumbia, Jaapan ja Senegal.

C-grupis saab näha eelmise aasta EMi finalisti Prantsusmaa ja Taani vastasseisu, lisaks kuuluvad sinna Peruu ja Austraalia.

Loosiprotseduuri ajal jälgiti, et igasse alagruppi satuks vähemalt üks, aga mitte üle kahe Euroopa koondise. Teistest konföderatsioonidest ei tohtinud ühes grupis olla enam kui üks koondis.

Alagrupid on järgnevad:

Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia! 🇷🇺🙌

Which game are you most looking forward to?! 😁#WorldCupDraw pic.twitter.com/CYBTaqkgpF

— #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) December 1, 2017