FOTOD | Iisraeli meedia: väljakule pääsenud fänn jooksis Hispaania vutitähe suunas noaga!

Esmaspäeval toimunud Iisraeli - Hispaania jalgpalli MM-valikmängul vahistati kohaliku meedia teatel kuus väljakule pääsenud Iisraeli fänni, kellest üks kandis kaasas nuga.

Iisrael kaotas 2018. aasta MM-valiksarja viimases mängus Hispaaniale koduväljakul Jeruusalemis 0:1. Mängu ainsa värava lõi nurgalöögi järel 76. minutil kauglöögist Asier Illarramendi.

Fännid tormasid platsile kohe pärast lõpuvilet. Üks neist jooksist teistest eraldi ning võttis suuna Madridi Reali superstaari Isco suunas. Jooksmise käigus olevat ta käte vahelt nuga maha pudenenud. Politseinikud said ta enne Isconi jõudmist kätte, kirjutab Hispaania ajaleht Marca kohalikule uudistekanalile Ynet viidates.

Iisraeli jalgpalliliit (IFA) on noa jutud aga ümber lükanud: "Meie info kohaselt pole tõendeid, et keegi oleks väljakule joostes nuga kaasas kandnud. Me ei tea, kust need teated tulevad. Need on valed."

Hispaanial oli MM-finaalturniiri pilet kindlustatud juba enne eilset kohtumist. Iisrael jäi G-alagrupis neljandaks.