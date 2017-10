FOTOD | FIFA aasta jalgpalluriks valiti Cristano Ronaldo. Vaata, kes pääsesid sümboolsesse koosseisu!

Täna õhtul Londonis toimuval Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) pidulikul auhinnagalal kuulutatakse välja käesoleva aasta maailma parimad jalgpallurid ja treenerid. Delfi kajastab üritust otseblogi vahendusel.

Londonis Palladiumi teatris toimunud FIFA auhinnagala mainekaima trofee ehk aasta meesjalgpalluri laureaat on Portugali ründeäss Cristiano Ronaldo. Aasta meeste treeneriks kuulutati Zinedine Zidane, parimaks väravahiks Gianluigi Buffon.

"Tänan, et minu poolt hääletasite. Tahan ära mainida Leo Messi ja Neymari, kes täna siin on. Tänan Madridi Reali selle toetuse eest kogu aasta jooksul. Me oleme esimest korda Inglismaal ning ma võidan selle teist korda järjest - see on minu jaoks suur hetk. Tänan kõiki fänne üle maailma. Olen niivõrd õnnelik!" ütles Ronaldo tänukõnes.

Ronaldoll ja Lionel Messil on nüüd mõlemal aasta jalgpalluri tiitleid viis. Argentiinlane valiti parimaks 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal, Ronaldo on varem sama auhinna pälvinud 2008., 2013., 2014. ja 2016. aastal.

FIFA sümboolsesse koosseisu valiti väravavaht Gianluigi Buffon, kaitsjad Dani Alves, Marcelo (mõl Brasiilia), Sergio Ramos (Hispaania) ja Leonardo Bonucci (Itaalia), poolkaitsjad Luka Modric (Horvaatia), Toni Kroos (Saksamaa), Andres Iniesta (Hispaania) ning ründajad Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brasiilia) ja Cristiano Ronaldo (Portugal).

Ilusaimaks väravaks tunnistati Londoni Arsenali prantslasest ründaja Oliver Giroud' tabamus Crystal Palace'i vastu: