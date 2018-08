髪の毛短くして、動画の撮影した #イニエスタ #ヴィッセル神戸 #アイアム野田 #鬼ヶ島

Loe veel

A post shared by 鬼ヶ島アイアム野田 (@iam.noda) on Aug 1, 2018 at 1:47am PDT