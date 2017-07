FOTOD | Aafrika tippmeeskond sattus kohutavasse avariisse, üks inimene hukkus

Klubi on minevikus tootnud palju staarmängijaid, kes on ka Euroopas endale nime teinud. Näiteks on nende ridades mänginud Leeds Unitedi legendaarne ründaja Tony Yeboah ja Müncheni Bayerni endine kaitsja Sammy Kuffour.

Meeskond oli teel koju nende liigamängult Inter Allies'i vastu, kui buss sõitis vastu väetist vedanud veokile. Klubis varustuse üle vastutanud isik viidi haiglasse, kus ta hiljem suri.

Politsei alustas uurimist juhtumi kohta uurimist.

West Ham Unitedi mängija Andre Ayew mälestas hukkunut Twitteris:

😩 Sad.1 nation 1 country 1 family 🇬🇭🇬🇭we are together in good and bad.condolences to the equipment managers family and the entire team. pic.twitter.com/UaTnL3csIN