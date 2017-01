Skulptuuri esitleti alles eelmise aasta juunis ning see pidi veenma Messit ümber mõtlema koondisekarjääri lõpetamise osas, mida ta ka tegi.

Hiljuti saagisid aga vandaalid Messi pronkskuju vöökohast tükkideks. Buenos Airese linnavalitsus on lubanud kuju niipea kui võimalik taastada.

The statue of Messi in Buenos Aires has been cut in half by vandals...

Argentina got world's most disgraceful fanbase! pic.twitter.com/m0XwjOHdyg— Leo Messi (@messi10stats) January 10, 2017