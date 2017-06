FOTO: Real Madridi noormängija sai U20 MMil hakkama rassistliku väravatähistusega

Nimelt tõmbas Real Madridi poolkaitsja peale Portugal vastu värava löömist oma silmanurgad ülesse. Taoline silmakuju on just omane asiaatidele.

Valverde aga koheselt eitas, et tema käitumine oleks olnud rassistliku eesmärgiga. "See oli isiklik väravatähistus minu sõpradega. Mul ei olnud mingit rassistliku põhjust seda teha. Ma vabandan kõigi ees," säutsus urugualane korea keeles oma Twitteri kontol.

Skandaal on tõusnud ainult kuu peale seda, kui teine lõunaameeriklane Ezequiel Lavezzi pidi vabandama, sest tegi sarnase žesti Hiina kõrgliiga promomiseks mõeldud fotosessiooni ajal.

FIFA have warned the Uruguayan FA after Federico Valverde's goal celebration vs Portugal in the U20 World Cup in South Korea. pic.twitter.com/4In7fiaPRA