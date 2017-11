FOTO | Lionel Messi pidas temaga pilti teinud Argentina ründeässa fänniks

Argentina jalgpallikoondis kohtub laupäeval Moskvas peetavas maavõistlusmängus Venemaaga. Argentiinlased on venelastele külla sõitnud oma parimas koosseisus ning teiste seas on kohal ka Lionel Messi.

Kohtumise eel tuli Moskvas meeskonna hotelli kaasmaalastega kohtuma ka Peterburi Zenitis mängiv 21-aastane ründeäss Sebastian Driussi. Kui Driussi tuli kaasmaalasi tervitama, siis kasutas ta võimalust ning tegi koos Messiga ka pilti.

Esialgu arvas Messi, et tegemist on järjekordse fänniga, kes fotot tahab ning nii sai pilt ka tehtud. Alles hiljem sai ründaja aru, et tegemist oli kaasmaalasest jalgpalliässaga ning nii saatis ta teele ka vabandused, et ta kaasmaalast kohe ära ei tundnud.

“Tundsin end halvasti, kuna ei tundnud teda kohe ära. Tegelikult tean ma teda ju küll. Kui ta küsis, kas võiksime koos pilti teha, siis arvasin, et tegemist on fänniga,“ sõnas ta Fox Sports Argentinale ning tunnistas, et ta võttis koheselt Driussiga ka ühendust.

“Kui nägin Instagramis fotot, siis vabandasin tema ees. Oleme ka varasemalt suhelnud ja käime ka sama tätoveerija juures,“ lisas argentiinlane.

21-aastane Driussi pallib alates sellest hooajast Zenitis ning Venemaa kõrgliigas on tal kirjas 14 kohtumist ja 3 väravat. Argentina U17 koondises on tal kirjas 15 matši ning 7 väravat ja Argentina U20 koondises 8 mängu ja 1 värav.