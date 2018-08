FOTO ja VIDEO | Klavan ongi Itaalias kohal. Üleminek Serie A tiimi aina reaalsem

Sky Sporti ajakirjanik Gianluca Di Marzio postitas Twitterisse pildi ja video Klavanist, kes on jõudnud Itaaliasse Linate lennujaama. Väidetavalt läbib eestlane just Milanos arstliku ülevaatuse.

Lühikseses videos ütleb Klavan Di Marziole, et tal on hea meel siin olla ning seejärel istub Klavan juba koos kaaslasega taksosse ja jätkab teekonda.

Itaalia kõrgliigas läheb üleminekuaken täna lukku.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi käest küsiti tiimi tänasel pressikonverentsil ka Klavani kohta. Sakslane ei andnud konkreetset vastust, kuid mainis, et tema loal on üleminekud võimalikud. “Ükski mees ei lahku meeskonnast, kui mina seda ei luba. Kui ta (Klavan) lahkub, siis olen ma järelikult andnud nõusoleku,“ sõnas Klopp.

“Ma ei ole kuulnud, et asjad oleksid lõplikult selged,“ lisas Klopp veel. “Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis mängijad võivad klubi vahetada ja see juhtub olukorras, kus see on kõigile sobilik. Eks näeme, mis saab.“

Klopp lisas, et üleminek peab olema sobilik kõigile kolmele osapoolele ehk mõlemale klubile ja mängijale. Keskkaitse olukorrast rääkides sõnas sakslane, et Joel Matip on loodetavasti järgmiseks kohtumiseks mänguvalmis. Lisaks kiitis ta avamängus keskkaitses hästi tegutsenud Joe Gomezt. Lõpetuseks mainis ta, et vajadusel võib keskkaitses mängida ka kaitsev poolkaitsja Fabinho.

Itaalia ja Inglismaa meedia teatel maksab Cagliari eestlase eest üleminekutasuna 2 miljonit eurot.

FOTO 📸- VIDEO 📹 | #Cagliari, Klavan è sbarcato in Italia: tutte le immagini ⬇



https://t.co/hEiC6AKjXk — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2018

Klopp on Klavan: "No player would leave this club if I didn't allow it. If he leaves then I've said yes." — James Pearce (@JamesPearceEcho) August 17, 2018