FOTO | Fännid on marus: kas vigastatud Neymar võrdles end tõesti lahkunud Stephen Hawkingiga?

Maailmakuulsa füüsiku Stephen Hawkingi eilne surm pakkus kõneainet ka spordimaailmas. Ühena paljudest postitas sotsiaalmeediasse austusavalduse ka vutitäht Neymar, ent tema foto tõi kaasa vastuolulised reaktsioonid.

Parasjagu hüppeliigesevigastust raviv Neymar postitas oma sotsiaalmeedia kontodele foto, kus ta ka ise ratastoolis lebab ning lisas allkirjaks Hawkingi tsitaadi: "Et saada olukorrast kätte maksimum, tuleb hoida positiivset suhtumist.".

Fännid ajas Neymari selline käitumine kahte lehte: ühed leidsid, et tegu on pelgalt südamliku austusavaldusega, teised aga süüdistasid 26-aastast brasiillast Hawkingi surma enda kasuks ära kasutamises ning enesekesksuses.

"Stephen Hawking oli väga suure osa oma elust ratastoolis. Sul on nüüd mõni nädal jalg lahases ning arvad, et võid ennast temaga võrrelda? See on lihtsalt jälk," kirjutas üks kommentaator.

"Hawking on surnud, aga sina suudad kuidagi ikka iseenda mängu tuua. Ta oli palju suurem inimene kui sina eales oled," põrutas teine.

Otsusta ise!