FOTO | Edev Ronaldo poseeris Instagramis kodusaarel oma suurte karikatega

Hiljuti oma viienda Ballon d'Ori võitnud Cristiano Ronaldo postitas Instagrami foto, kus poseerib kodusel Madeira saarel oma tähtsate individuaalsete trofeedega.

"Kui mängisin Madeira tänavatel ja unistasin suurde jalgpalli jõudmisest, poleks ma kunagi osanud arvata, et saan ühel päeval sellise pildi teha. Pühendan selle hetke eelkõige oma perele, sõpradele, meeskonnakaaslastele, treeneritele, kellelt olen alati õppinud ja veel paljudele teistele, kes klubi ja koondise taga töötavad. Lõpetuseks üks suur tänu minu fännidele - need trofeed on ka teie omad!" kirjutas portugallane pildiallkirjaks.