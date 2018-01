FOTO | Argentina tippjalgpalluri nägu moondus raketiõnnetuse tulemusel tundmatuseni

Uruguay kõrgliigaklubis Penarolis mängiva Argentina jalgpalluri Lucas Viatri jaoks lõppes pühadeperiood väga kurvalt, sest jõulupidustuste käigus tabas rakett teda näkku.

Argentina väljaande Infobae andmetel juhtus õnnetus jõuluööl, kui rahvuskoondise endine ründaja pidas kodumaal pidu koos oma lähedaste ja sõpradega.

30-aastane jalgpallur postitas sotsiaalmeediasse pildi, kus on näha, et tema nägu on õnnetuse tulemusel paistes, kulmud põlenud ning paremal põsesarnal ja vasaku silma kohal tõsised põletushaavad.

Penaroli klubi teatas oma pressiavalduses: "Lucas Viatri sai pürotehnikaga toimunud õnnetuses kannatada, vigastades mõlemat silma. Ta jätkab taastumist Buenos Aireses haiglaravil."