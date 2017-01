Kõrgliigas mängiva Djurgardeni noor aafriklane oli vaid ühe päeva endale harjumatus kliimas olla jõudnud, kui tal tuli juba platsile joosta. Kogenematusest ei osanud Zindoga endale ka kindaid kätte paluda ning kui kohtumise ajal ta ketsipaelad lahti tulid, ei suutnud ta oma sõrmi piisavalt liigutada ning palus appi tugevuselt kolmandal liigatasemel mängiva Vasalundi kaitsjat Peter Magnussoni, kes oponendile ka varmalt appi tõttas.

Kohtumine ületas uudiskünnise paraku ka ühel teisel põhjusel - nimelt tuli see enne 90 minuti täitumist katkestada, sest rahutud fännid tungisid tribüünidelt platsile.

