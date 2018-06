FIFA võtab 19. juulist kasutusele uue edetabelisüsteemi, mis julgustab koondisi rohkem sõprusmänge pidama

Rohkem punkte annavad ELO reitingus mängud kõrgema edetabelikohaga vastaste vastu ning play-off mängud on suurturniiride alagrupimängudest väärtustlikumad. Näiteks teenis Eesti mullu sõprusmängus Horvaatiat 3:0 võites 31 punkti ja kerkis edetabelis kümme kohta, samas kui MM-valikmängu 1:0 võit Küprose vastu suurendas meie punktisummat vaid 12 silma võrra. Esiteks mängis rolli vastase edetabelikoht, teiseks väravate vahe.

ELO reitingu järgi kõige väärtuslikuma võidu teenis Eesti 2010. aasta oktoobris EM-valikmängus Serbia vastu (3:1 võit andis 55 punkti), 2011. aasta juunikuine 0:2 kaotus Fääri saartele röövis meilt aga 47 punkti.

ELO reitingu järgi on Eesti maailmas 84. kohal, FIFA edetabelis oleme aga kümme kohta tagapool. Lahknevusi on ka edetabeli tipus. Ametlikult on maailma parim vutiriik hetkel Saksamaa, ELO reitingu järgi aga Brasiilia. Hispaania on ELO edetabelis aga suisa kolmandal, mitte kümnendal kohal, nagu FIFA pingereas.