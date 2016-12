Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) haub reeglimuudatust, mille kohaselt võiksid kohtunikuga rääkida vaid meeskondade kaptenid.

Sellise plaani paljastas BBC-le endine Hollandi koondise ründaja Marco van Basten, kes töötab FIFA tehnilise arengu pealikuna.

"Praegu nurisevad mängu jooksul paljud mängijad. Olen kindel, et mängijate käitumine saaks olla parem - mõtleme hetkel, kuidas see kõik taas õiges suunas liikuma panna," ütles ta.

Inglismaa jalgpalliliit teatas hooaja alguses, et hakkab kohtunikega agressiivselt vaidlevaid mängijaid karistama punase kaardiga. Üks viis kohtunike kaitsta on ka klubide MM-il juba katsetatud videokorduste süsteem.

"Peame seda tegema kohtunike kaitseks. Üritame kokku panna head toodet, mis oleks dünaamiline, põnev ning ennekõike aus. Selles mängus on palju emotsioone, mis on hea, aga me peame seda ka kontrollima," ütles Van Basten.