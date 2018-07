„FIFA ülbe suhtumine peatraumadesse on kui mängijatele keskmise sõrme näitamine.”

See, mis jalgpallis toimub, pole ligilähedalgi normaalsusele, kurdavad arstid ja inimaju uurivad teadlased. Leitakse, et Rahvusvahelist jalgpalliliitu (FIFA), klubisid ega meeskondade tohtreid huvita pallurite tervis ega tulevik.

Enam kui kümmekond aastat on Ameerikas uuritud peapõrutuste ja traumade mõju sportlastele, võttes aluseks kontaktsed spordialad ameerika jalgpall, jäähoki ja poks. Tulemused on karmid – Bostoni ülikoolis läbi viidud uuringu põhjal, ilmnes suisa 110 ameerika jalgpalluril 111-st surmajärgse lahkamise järel kroonilist traumaatilist entsefalopaatiat (CTE), mis on ulatuslik aju struktuuri või talitluse häire. Lähtudes lähedaste jutust, kannatasid mitmed mängijad, kelle aju annetati pärast surma uuringuteks, mõnede haiguse sümptomite – mälukaotus, depressioon, paranoia või agressiivsus, mis viis mõnikord ka suitsiidini – käes.