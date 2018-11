FIFA süüdistab dokumendilekkes "teatud meediaväljaandeid", kes tahavad president Infantinot kukutada

Häkkerite sait Football Leaks avaldas reedel dokumendid, millest järeldub, et Infantino üritas UEFA peasekretärina rahalise ausa mängu reeglite vastu eksinud Manchester Cityle ja Pariisi Saint-Germainile välja võidelda võimalikult leebet karistust.

Saksamaa ajalehe Der Spiegeli poolt läbi uuritud dokumendid paljastavad, et PSG-d ja Cityt süüdistati rahalise ausa mängu reeglite rikkumises 2011/2012 ja 2012/2013 hooajal, kui nende kahjum oli kokku üle 170 miljoni euro, mida on tugevalt üle UEFA reeglite järgi lubatud määra. Mõlemad klubid nõustusid 2014. aastal 55-miljonilise trahviga, mida hiljem veel kahe kolmandiku võrra kärbiti.

"Kuigi me vastasime meile esitatud küsimustele otsekoheselt ja ausalt, üritavad teatud meediaväljaanded meie vastuseid ignoreerida ning fakte ja tõde moonutada, et tahtlikult FIFA-t diskrediteerida ja lugejaid eksitada," seisab FIFA pressiteates.

"Näib ilmselge, et mõnede väljaannete läbi viidud "reporteritööl" on ainult üks kindel eesmärk: õõnestada FIFA uut juhtkonda, eriti president Gianni Infantinot ja peasekretäri Fatma Samourat."

FIFA avalduses antakse mõista, et lekete taga võivad olla alaliidu eelmised juhtivametnikud, kes korruptsiooni tõttu ametist taanduma sunniti: "Pole üllatus, et mõned neist jätkavad valede kuulujuttudele levitamist uue juhtkonna kohta. Oleme teadlikud, et leidub inimesi, kes tahavad frustratsioonist ja oma isiklikust huvist FIFA-t laostada."

Manchester City pressiteates nimetatakse paljastust samuti organiseeritud laimuks: "Me ei anna kontekstist välja tõmmatud materjali kohta, mis varastati meie klubist ja meie personalilt, ühtegi kommentaari. On selge, et sellega üritatakse rikkuda meie klubi mainet."