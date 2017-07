FIFA president tahab videokohtunike ka järgmise aasta MM-ile

Rahvusvahelise jalgpalliliidu president Gianni Infantino pooldab eile lõppenud maailmajagude karikaturniiril palju kriitikat saanud videokohtunike kasutamist ka järgmisel suvel toimuval jalgpalli MM-il.

"Videosüsteem on seni olnud edukas. Me õpime, areneme ning jätkame testimist," ütles peale eilset finaalmängu Saksamaa ja Tšiili vahel Infantino. FIFA sõnul aitas süsteem maailmajagude karikaturniiril jõuda kuue tähtsa otsuseni. "Ilma videokordusteta oleks meil olnud turniir, mis oleks olnud veidi vähem aus."

"Minu arvates ei takista miski videokorduste kasutamist ka MM-il," lisas Infantino.

Videokorduste süsteemi on seni testitud 75 matšis ning FIFA president nõustus, et süsteem vajab veel täiustamist. Tema arvates on murekohaks just informatsiooni kiirus:"Me peame nägema vaeva mõnede detailidega - kommunikatsioon ja otsuste vastuvõtmine peab olema kiirem."