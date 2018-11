FIFA president lubas Superliigast osavõtjad MM-ilt eemale jätta

Saksamaa väljaanne Der Spiegel avaldas, et Euroopa tippklubid pidasid salajasi läbirääkimise selle nimel, et luua aastaks 2021 Euroopa Superliiga.

Der Spiegel lisas, et leitud dokumentidest selgus, et tippklubid plaanisid lahkuda kodustest jalgpalliliigadest ning -liitudest.

FIFA president Gianni Infantino sõnas, et nende kohus on kaitsta jalgpalli. "Me pole 1990. aastatest saadik näinud katseid lahkuda kohalikest jalgpalliliitudest."

"Sa oled kas sees või väljas," lisas Infantino. "Kui on palju mängijaid, kes ei mängi organiseeritud jalgpalli, siis see muudab kõike - rahvusliigasid, rahvusahelisi sarju, Euroopa ja maailmameistrivõistluseid."

"Meie ülesanne on kaitsta jalgpalli ja tulla välja lahendustega, mis oleksid klubidele ja jalgpalliüldsusele kasulikud."