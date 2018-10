FIFA president: juba järgmisel MMil võib mängida 48 riiki

Selline muudatus eeldaks aga, et Katar korraldaks finaalturniiri koos mõne lähinaabriga, kirjutab BBC Sport.

FIFA oli varem otsustanud, et esmakordselt mängitakse 48 meeskonnaga finaalturniir 2026. aastal, kui MMi võõrustavad USA, Mehhiko ja Kanada.

Nüüd kinnitas Infantino, et võimalusel mängitakse 48 meeskonnaga juba 2022. aastal. "Kui see on võimalik, siis miks mitte? Peame vaatama, kas selline eesmärk on reaalne. Arutame seda oma Katari sõpradega," sõnas president Aasia Jalgpalliliidu uue peakontori avamisel Kuala Lumpuris.

"Ja kui plaanist asja ei saa, siis me oleme vähemalt üritanud," lisas Infantino.