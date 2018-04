FIFA plaanib suuri muudatusi jalgpallimaailmas: juba mõne aasta pärast loodetakse käima lükata uudne klubide MM ning ülemaailmne Rahvuste liiga

Rahvusvahelist jalgpallielu organiseeriv FIFA plaanib koostöös Saudi Araabia, Hiina ja USA investoritega käima lükata kaks uudset ja suurt rahvusvahelist turniiri: iga nelja aasta tagant toimuva suure klubide MMi ning iga kahe aasta tagant peetava globaalse Rahvuste liiga.

AP kirjutab, et uutes projektides oleks FIFA osalus 51 protsenti. Uudne 24 klubiga klubide MM hakkaks toimuma seni tagaplaanile jäänud maailmajagude karikaturniiri ajal, mis toimub maailmameistrivõistlustele eelneval suvel, Rahvuste liiga turniir aga iga kahe aasta tagant.

FIFA president Gianni Infantino oli plaani väidetavalt tutvustanud hiljutisel kongressil Bogotas ning selle jõustumiseks on vajalik kõigi maailmajagude vutiliitude nõusolek. UEFA poolt on seda aga raske loota - nemad korraldavad niigi populaarset Meistrite liigat, mille jaoks oleks säärane klubide MM selgelt konkurendiks. Lisaks on tippklubid väljendanud soovi praegugi tihedat võistluskalendrit mitte enam suurendada.

FIFA plaanide järgi toimuks 24 meeskonnaga klubide MMil esmalt alagrupiturniir, kus kaheksas grupis oleks igaühes kolm meeskonda. Gruppide võitjad liiguksid edasi veerandfinaalidesse, mistõttu ei tuleks ühelgi klubil kokku enam kui viis matši.