FIFA lubab tulevikus jalgpalluritel kahte koondist esindada?

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA arutab võimalikku reeglimuudatust, mis lubaks jalgpalluritel tulevikus ka ametlikes mängudes esindada mitut koondist.

Praeguste reeglite järgi on jalgpalluritel oma karjääri jooksul teatud tingimustel võimalik platsile joosta mitme erineva A-koondise eest: seda mõistagi juhul, kui seni esindatud riik poliitilistel põhjustel laguneb-jaguneb (a'la NSV Liit-Eesti või Jugoslaavia-Serbia) või sel juhul, kui ta on esimese koondise eest platsil käinud sõpruskohtumises, mitte ametlikus võistlusmängus.

Sel viisil on kahte koondist praegustest tippmängijatest esindanud näiteks Diego Costa ja Thiago Motta - mõlemad alustasid kahe sõprusmänguga kodumaa Brasiilia eest, kuid vahetasid siis jalgpallikodakondsust ning on edaspidi pallinud vastavalt Hispaania ja Itaalia eest.

Nüüd arutab FIFA reeglimuudatust, millega lubataks sarnast vahetust teha ka neil palluritel, kes on oma esimese koondise eest kaasa teinud ühes-kahes valikmängus, kaotades seega vahetegemise sõprusmängudel ja ametlikel mängudel.

Ettepanek reeglimuudatuse jaoks tuli Roheneemesaarte ehk Cabo Verde vutiliidult, kes on viimastel aastatel üha rohkem taoliseid kaasuseid näinud. Roheneemesaarte juurtega mängijad on mõne teise koondise - peamiselt Portugali - eest mõne valikmängu kaasa teinud, kuid sooviksid seejärel Cabo Verdet esindada. Paraku on FIFA praeguste reeglite kohaselt selline asi võimatu.

FIFA edetabelis 67. kohal asuva saareriigi elanike arv on vaid pisut üle poole miljoni, kuid paljude tippmängijate juured on just seal - tuntumatest võib välja tuua näiteks Nani, Henrik Larssoni, Patrick Vieira ja Silvestre Varela.

"Oleme viimasel ajal väga paljude taoliste juhtumitega kokku puutunud. Maailm muutub," tõdes FIFA nõukogu liige, Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalliliidu president Victor Montagliani. "Immigratsioon muutub. Oleme selliste olukordadega kokku puutunud nii Aafrikas, Aasias kui ka mujal. Seetõttu peame sellele praegu tähelepanu pöörama, et leida lahendusi, mis tuleksid jalgpallile kasuks ning ei teeks kahju mängule tervikuna."

Samal ajal tõdes Montagliani, et samaaegselt võib koondiste vahetamise võimalus muutuda ka karmimaks: nimelt võib FIFA reeglite järgi mängija liituda koondisega, millega tal veresidemeid ei ole, ainult siis, kui ta on seal püsivalt treeninud ja elanud vähemalt viis aastat. Kanadalase sõnul on tema juhitav komitee seisukohal, et seda perioodi tuleks pikendada.

Kui seda perioodi kiiremas korras väga palju pikendatakse, võib ohtu sattuda ka FC Flora poolkaitsja Zakaria Beglarišvili mõte Eesti koondist esindama hakata: 27-aastasel grusiinil täitub veebruaris Eestis kaheksa aastat ning siinsete seaduste kohaselt on tal võimalik Eesti passi taotlema hakata. Kuigi Beglarišvili on Gruusia koondises pidanud ühe mängu - sümboolselt just Eesti vastu A. Le Coq Arenal -, oleks tal FIFA poolt luba Eestit esindada olemas, sest antud kohtumine oli sõprusmäng, mitte ametlik valikmatš.